Un "enjeu majeur de souveraineté" : la France doit accélérer dans le quantique et "développer des partenariats européens", estime la Cour des comptes

(illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Parmi les 11 entreprises d'informatique quantique cotées en bourse, aucune n'est européenne", déplore la Cour des comptes dans un rapport devant être publié ce lundi 20 juillet.

La France, bientôt "un pilier européen du calcul quantique" ? D'après la Cour des comptes ce lundi 20 juillet, face à la concurrence internationale, le gouvernement doit "mobiliser davantage de capitaux privés" et "développer des partenariats européens" pour rester dans la course sur la technologie quantique, soulignant un "enjeu majeur de souveraineté".

"Face aux États-Unis et à la Chine, qui disposent de capacités d'investissement sans commune mesure, la position française dans la course à l'ordinateur quantique demeure fragile", alerte la Cour dans un rapport dressant un premier bilan du soutien français à cette technologie critique et devant être publié ce lundi. "La mobilisation de capitaux français et européens devient indispensable pour assurer la montée en puissance" des entreprises et de la recherche dans ce secteur, jugent les Sages de la rue Cambon, habituellement peu enclins à inciter à la dépense.

Le développement de l'ordinateur quantique, dans lequel sont lancées de nombreuses entreprises, doit permettre à terme d'atteindre des puissances de calcul colossales et de réaliser des opérations jusque-là impossibles pour les supercalculateurs actuels. La France a démarré dès 2021 une stratégie nationale quantique, dotée de 1,8 milliard d'euros, dont 1,5 milliard de fonds publics, pour la période 2021-2025. Si la Cour estime que ce plan "a permis de conforter les atouts scientifiques de la France" et fait "émerger un écosystème industriel prometteur", il "n'est plus adapté à l'accélération de la concurrence internationale et aux besoins de passage à l'échelle du secteur".

Appel à soutenir la filière de façon "durable"

D'autant que l'enveloppe supplémentaire d'un milliard d'euros d'ici 2030 pour le quantique, annoncée par le président Emmanuel Macron fin mai, reste inférieure à l'investissement consenti sur la période précédente, même si son périmètre exact reste à préciser. C'est pourquoi la Cour des comptes appelle le gouvernement à soutenir la filière de façon "durable", notamment en renforçant l'effet de levier sur les financements privés ou via la commande publique.

"Parmi les 11 entreprises d'informatique quantique cotées en bourse, aucune n'est européenne", souligne également le rapport, illustrant "la faiblesse des marchés de capitaux européens", alors que le marché mondial de l'informatique quantique, estimé à 1,1 milliard d'euros début 2025, pourrait atteindre entre 8,7 et 13 milliards d'euros d'ici 2035. Une meilleure coordination européenne, notamment via des partenariats ciblés, pourrait permettre à la France de devenir "un pilier européen du calcul quantique", estime la Cour.