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Les statistiques folles de Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 20/07/2026 à 09:06

Les statistiques folles de Kylian Mbappé

Les statistiques folles de Kylian Mbappé

À ce stade, on ne sait même plus à qui le comparer. Après son doublé contre l’Angleterre lors de la petite finale, Kylian Mbappé compte désormais 22 buts en Coupe du monde (meilleur buteur de l’histoire de la compétition), soit autant que le Cameroun dans toute son histoire en Mondial, selon Opta. Le Français a également disputé 22 matchs, comme l’Arabie saoudite, et remporté 17 rencontres, soit autant que la Suisse. Le tout à seulement 27 ans.

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MJ pour SOFOOT.com

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