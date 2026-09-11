Cyclisme: l'équipe Decathlon CMA CGM domicilie ses contrats en Suisse mais "reste française"

Des coureurs de l'équipe masculine Decathlon CMA CGM, après une victoire sur le Tour de France 2026 à Pau (illustration) ( POOL / GUILLAUME HORCAJUELO )

L'équipe cycliste Decathlon CMA CGM de Paul Seixas a indiqué vendredi à l'AFP qu'elle domiciliait les contrats de ses coureurs en Suisse tout en conservant sa nationalité sportive française.

Pour cela, elle a créé une société immatriculée à Vernier, dans le canton de Genève, qui doit "porter l'organisation juridique, administrative, contractuelle et réglementaire" de l'équipe à partir de 2027, sans transfert de son centre de performance qui reste domicilié à La Motte-Servolex, en Savoie.

"Cette société suisse deviendra l'entité juridique de référence du WorldTeam. Elle ne change ni notre nationalité sportive, ni l'implantation de nos opérations", a expliqué Mathieu Charpentier, directeur général délégué de l'équipe, à l'AFP.

Concrètement, Decathlon Cycling Team Suisse SA a été inscrite le 17 août au registre du commerce du canton de Genève et publiée trois jours plus tard. Dotée d'un capital de 100.000 francs suisses, elle a son siège à la même adresse que Decathlon Sports Switzerland.

Selon l'extrait du registre, son objet couvre notamment la gestion et l'animation d'une équipe cycliste professionnelle, le versement de rémunérations, la conclusion de contrats de sponsoring, l'exploitation commerciale de l'image de l'équipe et la formation.

En avril, le média spécialisé néerlandais WielerFlits avait affirmé que Decathlon CMA CGM envisageait une licence suisse afin d'alléger le poids des charges sociales françaises, alors que l'équipe cherche à muscler son recrutement et convaincre le jeune prodige français Paul Seixas, dont le contrat expire fin 2027, de rester.

La formation avait alors déjà assuré à l'AFP qu'elle allait rester française et que son centre de performance demeurerait à La Motte-Servolex, près de Chambéry, où sera également basée la nouvelle équipe féminine à partir du 1er janvier 2027.

"Ces engagements sont intégralement maintenus", a insisté vendredi Mathieu Charpentier, ajoutant qu'aucun plan de réduction d'effectifs n'est lié à la réorganisation, "bien au contraire".

Decathlon CMA CGM assure que la société suisse n'a pas pour objectif de contourner artificiellement ses obligations et invoque la nécessité de disposer "d'un cadre international, soutenable et compétitif".

Decathlon est devenu propriétaire de l'équipe, connue auparavant sous le nom d'AG2R La Mondiale, fin 2025 et CMA CGM l'a rejoint comme partenaire titre en 2026.