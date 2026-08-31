Crystal Palace voit s'envoler une des curiosités du Mondial

L’aigle s’envole dans la forêt. Le piston droit Daniel Muñoz rejoint Nottingham Forest contre 25 millions d’euros . Le Colombien de 30 ans avait débarqué dans le sud de Londres en janvier 2024 contre 8 millions d’euros et a, depuis cet instant, toujours été titulaire dans le couloir droit de Palace .

Une défense remodelée

Si celui qui a réalisé une bonne Coupe du monde (5 matchs, 2 buts) change d’horizon, c’est pour rejoindre l’homme qui l’a amené à son meilleur niveau en Angleterre : Oliver Glasner. À en croire les premiers rendez-vous de la saison en championnat, le tacticien autrichien a décidé d’aligner sa nouvelle équipe en 3-4-2-1, comme dans son ancien club, ce qui assure le même poste avec les mêmes obligations pour Muñoz, homme fort des Eagles ces deux dernières saisons (66 matchs de Premier League débutés sur 76 possible).…

AC pour SOFOOT.com