Crystal Palace s'incline pour sa 1ère européenne à domicile, fête à Gibraltar et en Macédoine du Nord
La Conference League des surprises.
Gros bonnets de cette compète, Crystal Palace a foiré contre Larnaca (0-1) . Pour sa première européenne à Selhurst Park, le futur adversaire de Strasbourg a longtemps poussé, mais ni Ismaïla Sarr, ni Yeremy Pino ni Jean-Philippe Mateta n’ont réussi à faire tomber le… troisième du dernier championnat chypriote. À noter aussi le super but du Legia Varsovie, vainqueur du Shakhtar Donetsk (2-1) grâce à un super but de Rafał Augustyniak.…
UL pour SOFOOT.com
