 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crystal Palace s'incline pour sa 1ère européenne à domicile, fête à Gibraltar et en Macédoine du Nord
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 23:16

Crystal Palace s'incline pour sa 1ère européenne à domicile, fête à Gibraltar et en Macédoine du Nord

Crystal Palace s'incline pour sa 1ère européenne à domicile, fête à Gibraltar et en Macédoine du Nord

La Conference League des surprises.

Gros bonnets de cette compète, Crystal Palace a foiré contre Larnaca (0-1) . Pour sa première européenne à Selhurst Park, le futur adversaire de Strasbourg a longtemps poussé, mais ni Ismaïla Sarr, ni Yeremy Pino ni Jean-Philippe Mateta n’ont réussi à faire tomber le… troisième du dernier championnat chypriote. À noter aussi le super but du Legia Varsovie, vainqueur du Shakhtar Donetsk (2-1) grâce à un super but de Rafał Augustyniak.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bruno Genesio cite Louis XIV
    Bruno Genesio cite Louis XIV
    information fournie par So Foot 23.10.2025 23:41 

    « L’impatience de gagner fait perdre » : magnifique Lille a perdu un match de dingue contre le PAOK (3-4), et son entraîneur Bruno Genesio a réagi. « La colère n’apporte pas grand chose dans ces moments-là, a-t-il commenté au diffuseur Canal +, alors que son président ... Lire la suite

  • Lille perd un match fou contre le PAOK
    Lille perd un match fou contre le PAOK
    information fournie par So Foot 23.10.2025 23:00 

    Dans un match dingue où il était mené 3-0 à la pause, le LOSC s'est incliné après avoir failli revenir, grâce notamment à un doublé d'Hamza Igamane (3-4). Une première défaite cette saison en Ligue Europa qui ne risque pas de calmer les nerfs d'Olivier Létang. ... Lire la suite

  • 200e but en carrière pour Dybala, 1ère victoire pour Nottingham, Midtjylland leader provisoire
    200e but en carrière pour Dybala, 1ère victoire pour Nottingham, Midtjylland leader provisoire
    information fournie par So Foot 23.10.2025 23:00 

    Éphéméride du jour : Lyon est coleader de la Ligue Europa. Défait à Dundee ce week-end, à cinq points de Hearts en Premiership écossaise, le Celtic sauve un peu son début de saison galère. L’équipe du Trèfle s’est racheté en renversant Sturm Graz (2-1). Malgré ... Lire la suite

  • Nice poursuit son chemin de croix en Galice
    Nice poursuit son chemin de croix en Galice
    information fournie par So Foot 23.10.2025 22:53 

    Punis par l'expulsion de son capitaine Jonathan Clauss, Nice a résisté mais a vu le Celta Vigo s'imposer (2-1) et célébrer Iago Aspas, son capitaine. Nice enchaîne un quinzième match sans victoire européenne. C'est beaucoup. Celta 2-1 Nice Buts : Iago Aspas (2 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank