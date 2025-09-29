 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Crystal Palace a-t-il changé de dimension ?
29/09/2025

Crystal Palace a-t-il changé de dimension ?

Crystal Palace a-t-il changé de dimension ?

Après six journées de championnat, Crystal Palace se retrouve dans le trio de tête aux cotés de Liverpool et Arsenal. Malgré un mercato agité par la perte de son meneur de jeu et le presque départ de son capitaine, le club londonien est en train de s’imposer dans l’élite du football anglais. Pour s’y implanter durablement ?

Oliver Glasner peut être fier de ses hommes. Ce samedi, Crystal Palace a tenu la dragée haute à Liverpool au Selhurst Park Stadium de Londres (2-1). Malgré 28% de possession de balle, les Eagles ont imposé leur volonté à des Reds dépassés, notamment en première période. « C’est la meilleure mi-temps depuis mon arrivée » , a fièrement déclamé Oliver Glasner après la rencontre. Arrivé en février 2024 pour relever un club en perdition, l’entraineur autrichien a su trouver la formule pour relancer la machine.

18 games unbeaten. Statement made. pic.twitter.com/4WPSq6vwFd…

Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
