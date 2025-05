Cryptomonnaies : Donald Trump offre un dîner somptueux aux meilleurs acheteurs de son memecoin $TRUMP et brouille un peu plus les lignes entre profits et politique

Après l'euphorie des débuts, le memecoin de Trump avait chuté, faisant perdre plus de 2 milliards de dollars cumulés à environ 810.000 acheteurs.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 16 mai 2025. ( AFP / SAUL LOEB )

Ils ne sont pas des hauts fonctionnaires, ni des personnalités ou des membres d'une délégations officielles. Les 200 personnes invitées jeudi 22 mai à un somptueux dîner offert par le président des États-Unis dans un country club chic à proximité du fleuve Potomac, près de Washington, sont celles qui ont acheté le plus de $TRUMP, la cryptomonnaie de type "memecoin" lancée par Donald Trump.

Les memecoins sont des jetons hypervolatils basés sur une personnalité ou un phénomène viral, conçus pour s'amuser et spéculer.

Les 25 plus gros investisseurs du $TRUMP bénéficieront d'un accès encore plus privilégié : une audience privée avec Donald Trump avant le dîner, à son club de golf de Potomac Falls, en Virginie, et une visite de la Maison Blanche. "L'INVITATION la plus EXCLUSIVE au monde", peut-on lire sur un site web consacré à l'événement. "La question est : 'Êtes-vous de la partie ?'".

Ce dîner représente peut-être l'entreprise commerciale la plus audacieuse de la seconde présidence de Donald Trump, brouillant encore davantage les frontières déjà floues de Washington entre la politique et les profits. Lancé quelques heures avant son investiture en janvier, le memecoin $TRUMP n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'expansion constante de la famille Trump dans les cryptomonnaies. Une grande partie des acteurs des cryptos voit d'un mauvais œil ces jetons risqués, craignant qu'ils ne ternissent la crédibilité du secteur.

Après l'euphorie des débuts, le memecoin de Trump avait chuté, faisant perdre plus de 2 milliards de dollars cumulés à environ 810.000 acheteurs , d'après le cabinet Chainalysis pour le New York Times . À l'annonce du dîner, la valeur de $TRUMP a de nouveau grimpé en flèche, mais des articles indiquent que de nombreux gagnants de l'offre, qui a pris fin le 12 mai, revendent maintenant leurs jetons.

320 millions de dollars empochés par la sphère Trump

Les critiques, y compris le comité éditorial du Wall Street Journal , généralement favorable à Trump, soulignent que le chef d'État et ses alliés, en tant que créateurs du jeton, ont gagné 320 millions de dollars en frais d'échange, selon Chainanalysis. L'industrie des cryptos a contribué à hauteur de plus de 100 millions de dollars à la campagne victorieuse de Trump.

Elle attend beaucoup du président en matière de dérégulation , après des années de scepticisme de l'administration démocrate et des scandales majeurs, notamment l'effondrement de FTX, le géant des cryptomonnaies fondé par Sam Bankman-Fried, qui purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour fraude massive.

Mais la controverse autour du dîner complique les efforts visant à adopter un cadre juridique plus clair pour les stablecoins, des actifs numériques considérés comme plus sûrs et mieux établis que les jetons plus spéculatifs du secteur. "Le peuple américain mérite l'assurance inébranlable que l'accès à la présidence n'est pas mis en vente au plus offrant en échange du gain financier du président", ont écrit les sénateurs américains Adam Schiff et Elizabeth Warren dans une lettre adressée au bureau chargé de prévenir les conflits d'intérêts au sein de l'administration.

Longtemps hostile aux cryptomonnaies, Donald Trump essaie désormais de réduire les obstacles réglementaires. Il a signé un décret instituant une "réserve stratégique" alimentée par 200.000 bitcoin s saisis dans des affaires civiles et pénales aux États-Unis. Mais les démocrates les plus influents du Congrès bloquent d'autres avancées législatives, énervés par le dîner et d'autres initiatives de la famille Trump. Notamment un investissement dans la plateforme Binance, dont le fondateur cherche à obtenir une grâce présidentielle pour revenir sur le marché américain.

Eric Trump, fils du président, et Zach Witkoff, fils de Steve Witkoff, conseiller diplomatique de Trump, ont annoncé en avril à Dubaï que le fonds émirati MGX, soutenu par l'État, utiliserait USD1, la cryptomonnaie de leur entreprise World Liberty Financial, pour investir 2 milliards de dollars dans Binance.

En outre, American Bitcoin, une autre entreprise soutenue par les fils aînés de Trump, Eric et Donald Jr, a récemment annoncé son intention d'entrer à la Bourse de New York. Cette société s'appuiera sur la baisse des coûts de l'énergie pour réduire le coût du minage de bitcoins aux États-Unis. "Les États-Unis ont gagné la course à l'espace. Nous ferions bien de gagner la course aux cryptomonnaies" , a récemment déclaré Eric Trump à la chaîne CNBC .