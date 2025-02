Cryptomonnaies : au-delà du bitcoin, une multitude de "memecoins" ultra-spéculatives dopées par Donald Trump

Une économiste s'inquiète d'une "bulle" qui entraîne un "risque de contagion dans l'écosystème crypto et au-delà".

Illustration montrant l'évolution du cours de la cryptomonnaie dogecoin. ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Dopées par l'élection de Donald Trump, les cryptomonnaies restent des placement risqués, à l'image des "memecoins", des produits ultra-spéculatifs lancées à partir de rien sur l'engouement autour d'une personnalité ou d'un phénomène internet, et qui sont en train de s'effondrer.

"J'ai cliqué dessus et pendant une minute, j'ai observé les prix descendre en flèche. Et je me suis dit : 'Bon, je crois que maintenant je ferais mieux d'arrêter de regarder'", raconte à l' AFP , Nick, un Américain de Pennsylvanie, 28 ans, qui ne veut pas donner son patronyme. En quelques heures, ses portefeuilles virtuels, essentiellement composés de memecoins, fondent de 60.000 dollars sur les 150.000 qu'il dit avoir emmagasinés en cinq ans.

Ballotées entre les promesses pro-cryptos de Donald Trump depuis sa réélection et ses annonces tous azimuts qui ébranlent l'économie mondiale, les devises numériques connaissent ces derniers mois des variations brutales , qui affectent une armée de petits et gros investisseurs. Ces montagnes russes touchent tout particulièrement ces memecoins, des cryptomonnaies sans utilité économique, lancées ex nihilo sur l'engouement autour d'une personnalité ou d'un phénomène viral sur internet.

Rien à voir avec le bitcoin , la devise numérique la plus importante, la plus sérieuse et qui vole de record en record depuis l'élection de Trump : il s'agit, avec les memecoins, de lancer une monnaie à destination de la communauté crypto juste pour s'amuser et spéculer.

Le week-end dernier, ce sont les menaces commerciales de Donald Trump contre le Canada et le Mexique qui ont provoqué leur débâcle. En panique, leurs détenteurs se sont tournés vers d'autres valeurs. Ce jour-là, le bitcoin a résisté, ne perdant que 6%, porté par la légitimité offerte par Donald Trump, qui prévoit d'instaurer une réserve nationales dans cette devise. Mais l'ether, une crypto pourtant jugée crédible, a perdu 26%. Et les memecoins tout autant.

Une "bulle" et un risque de contagion

Nick demeure malgré tout persuadé que ces monnaies sont toujours dans un cycle de hausse, comme en 2021, quand elles étaient particulièrement à la mode. C'est "une bulle", tranche Larisa Yarovaya, de la Southampton Business School, en Angleterre. Et "si elle éclate, l'effet de contagion pourrait se répandre dans l'écosystème crypto et au-delà ", prévient-elle.

Elle met en garde contre "les individus puissants" qui "peuvent facilement exploiter la confiance de leurs partisans pour un gain personnel , menant à de sérieux conflits d'intérêts". Dans son viseur, Donald Trump, qui a lancé son propre memecoin, le "Trump", juste avant son investiture, posant de sérieux problèmes d'éthique à un moment ou la crypto-sphère était à l'affut du moindre signe de sa part.

Les déclarations de son bras droit Elon Musk peuvent aussi faire varier les cours, à l'instar de celui du dogecoin, une devise dont il raffole. "Quand Musk parle ou tweete, tout de suite, le cours d'une crypto peut bondir , parce que les gens ont peur de rater l'opportunité, le fameux FOMO" ("Fear of Missing out"), explique Stan, un consultant en affaires publiques de 28 ans, qui ne souhaite pas donner son nom. Pour lui, placer de l'argent dans le memecoin revient à "acheter un ticket au loto".

Savva, assistant de recherche dans une université londonienne, en a fait les frais. "La première fois que j'ai investi dans un memecoin, j'ai gagné 700 dollars en l'espace de deux minutes : c'est ce qui m'y a rendu accro", confie à l'AFP ce jeune homme de 26 ans, qui souhaite rester anonyme.

Jusqu'au vertige. "Souvent, je ne pouvais pas tenir de conversation parce que j'avais peur que mes investissements se portent mal", livre ce passionné de technologie, qui ira jusqu'à élaborer son propre robot de trading en memecoins -un échec. "J'ai payé un lourd tribut physiquement et mentalement".

S'il croit encore à la philosophie des cryptos, qui permettent d'échapper au contrôle des institutions financières traditionnelles, il a depuis raccroché, après avoir perdu la totalité des 5.000 dollars investis en memecoins. Il soupire. "Il est toujours trop tard quand on s'en rend compte."