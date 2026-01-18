Cruyff de retour à l'Ajax Amsterdam !

Il s’agit de Jordi, évidemment : ce samedi, le fils de Johan Cruyff a été officialisé en tant que nouveau directeur technique de l’Ajax Amsterdam . L’ancien joueur et membre de Barcelone prendra son poste dès le 1 er février, avec la recherche d’un entraîneur en guise de mission principale.

Back to my hometown with a great sense of responsibility and pride. Thank you @afcajax ❌❌❌ pic.twitter.com/t3Qj7B6d5G…

FC pour SOFOOT.com