Critiqué pour sa casquette, Ferran Torres concède ne rien comprendre à la politique

Critiqué pour sa casquette, Ferran Torres concède ne rien comprendre à la politique

Jamais depuis Elie Baup une casquette n’avait autant fait parler. Après s’être affiché avec une casquette siglée « Make Spain Great Again » en marge des célébrations de la victoire espagnole à la Coupe du monde, Ferran Torres avait suscité de nombreuses polémiques .

Le port de cette casquette, dérivée du mouvement « Make America Great Again » de Donald Trump avait déjà été observée visée à de nombreuses reprises sur les leaders de VOX, parti d’extrême droite à l’espagnole. De son côté, le buteur de la finale s’est défendu sur le plateau de CNN : « Je n’y comprends rien à la politique. C’était juste pour voir l’Espagne au sommet à nouveau.» …

ABS pour SOFOOT.com