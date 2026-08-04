Critiqué pour sa casquette, Ferran Torres concède ne rien comprendre à la politique
Jamais depuis Elie Baup une casquette n’avait autant fait parler. Après s’être affiché avec une casquette siglée « Make Spain Great Again » en marge des célébrations de la victoire espagnole à la Coupe du monde, Ferran Torres avait suscité de nombreuses polémiques .
Le port de cette casquette, dérivée du mouvement « Make America Great Again » de Donald Trump avait déjà été observée visée à de nombreuses reprises sur les leaders de VOX, parti d’extrême droite à l’espagnole. De son côté, le buteur de la finale s’est défendu sur le plateau de CNN : « Je n’y comprends rien à la politique. C’était juste pour voir l’Espagne au sommet à nouveau.» …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer