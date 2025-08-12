 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cristiano Ronaldo va-t-il s'appeler Cristiano Ronaldo Rodriguez ?
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 10:20

Cristiano Ronaldo va-t-il s'appeler Cristiano Ronaldo Rodriguez ?

Cristiano Ronaldo va-t-il s'appeler Cristiano Ronaldo Rodriguez ?

Al-Nassr, Anne, n’as-tu rien vu venir ?

Attention, séquence Paris Match. Sur sa page Instagram, Georgina Rodriguez a, sauf toute vraisemblance, annoncé son futur mariage avec Cristiano Ronaldo. « Oui, je le veux. Dans cette vie, et toutes les autres. »

