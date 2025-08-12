Cristiano Ronaldo va-t-il s'appeler Cristiano Ronaldo Rodriguez ?
Al-Nassr, Anne, n’as-tu rien vu venir ?
Attention, séquence Paris Match. Sur sa page Instagram, Georgina Rodriguez a, sauf toute vraisemblance, annoncé son futur mariage avec Cristiano Ronaldo. « Oui, je le veux. Dans cette vie, et toutes les autres. » …
UL pour SOFOOT.com
