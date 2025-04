information fournie par So Foot • 10/04/2025 à 15:10

Cristiano Ronaldo se lance dans le cinoche

Une corde de plus à son arc.

Cristiano Ronaldo a officiellement annoncé sa venue dans le monde du cinéma. Le désormais ex- footballeur a lancé UR•MARV, son propre studio de production en partenariat avec son ami et réalisateur britannique Matthew Vaughn, connu pour la saga Kingsman . Après quelques mois d’existence dans l’ombre, l e studio a déjà produit deux films d’action, et un troisième est en préparation. …

