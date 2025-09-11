Cristiano Ronaldo sacré GOAT du Portugal
Toujours ça que Lionel Messi n’aura pas.
Cristiano Ronaldo a reçu le prix du « meilleur de tous les temps » lors de la soirée des Liga Portugal Awards, s’étant déroulée ce mercredi. Cette cérémonie met à l’honneur les joueurs du championnat portugais ainsi que les Portugais jouant à l’étranger à travers plusieurs récompenses. Absent physiquement, le quintuple Ballon d’or a tout de même tenu à remercier les coéquipiers et les entraîneurs qu’il a côtoyés tout au long de sa carrière à travers une vidéo diffusée pendant la cérémonie.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
