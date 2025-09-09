Cristiano Ronaldo proche d’un nouveau record mondial

Même à 40 balais, la routine ne change pas.

Cristiano Ronaldo se trouve à un seul but de devenir co-meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour le Mondial . Grâce à son doublé inscrit face à l’Arménie samedi dernier, le joueur de 40 ans compte désormais 38 buts en phase qualificative d’un Mondial et se retrouve à une unité du record détenu par le Guatémaltèque Carlos Ruiz (39) . Son grand rival, Lionel Messi est en embuscade avec 36 réalisations. Le Portugais aura l’occasion d’atteindre ce nouveau record dès ce mardi, face à la Hongrie, sans oublier l’essentiel : gagner pour conforter la place de leader du groupe F.…

KM pour SOFOOT.com