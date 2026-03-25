Cristiano Ronaldo Junior est en stage au Real Madrid

Le rejeton suit les traces du padre . Cristiano Ronaldo Junior , fils aîné de CR7, s’entraîne avec le centre de formation du Real Madrid selon des informations de The Athletic confirmées par Marca .

Alors on ne sait pas s’il tape des dribbles comme son paternel étant plus jeune (Ronaldo en 2008, un poulet à déguster sans modération), mais il semblerait que le bambin soit convaincant. L’attaquant de 15 piges aurait été testé au poste d’ailier de l’équipe Cadete A des Merengues et devrait continuer à taper le cuir à Valdebebas pendant quelques jours encore.…

SW pour SOFOOT.com