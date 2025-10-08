 Aller au contenu principal
Cristiano Ronaldo est angoissé rien qu’à l’idée d’approcher de la fin de sa carrière
08/10/2025

Cristiano Ronaldo est angoissé rien qu’à l’idée d’approcher de la fin de sa carrière

Cristiano Ronaldo est angoissé rien qu’à l’idée d’approcher de la fin de sa carrière

Un trophée en bois pour une carrière de diamant.

Seulement quelques semaines après avoir été sacré comme le plus grand de tous les temps du Portugal, Cristiano Ronaldo a reçu ce mardi soir une énième distinction. L’attaquant portugais a remporté le premier Prestige Globe Award lors d’un gala étoilé à Lisbonne, organisé par la Fédération portugaise de football.…

KM pour SOFOOT.com

