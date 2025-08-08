Cristiano Ronaldo approuve le choix de carrière de João Félix
Visiblement, Ronaldo a déjà adopté Félix le chat.
Le costume de flop à l’Atlético Madrid, à Chelsea, au FC Barcelone et à l’AC Milan (ça fait beaucoup là non) lui allait déjà tellement bien. Et pour ajouter un ultime détail à sa tenue, João Félix a décidé de s’exiler en Arabie saoudite fin juillet. Un choix qui a surpris un paquet de monde, sauf son nouveau coéquipier à Al Nassr Cristiano Ronaldo. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
