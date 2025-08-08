 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cristiano Ronaldo approuve le choix de carrière de João Félix
information fournie par So Foot 08/08/2025 à 11:57

Cristiano Ronaldo approuve le choix de carrière de João Félix

Cristiano Ronaldo approuve le choix de carrière de João Félix

Visiblement, Ronaldo a déjà adopté Félix le chat.

Le costume de flop à l’Atlético Madrid, à Chelsea, au FC Barcelone et à l’AC Milan (ça fait beaucoup là non) lui allait déjà tellement bien. Et pour ajouter un ultime détail à sa tenue, João Félix a décidé de s’exiler en Arabie saoudite fin juillet. Un choix qui a surpris un paquet de monde, sauf son nouveau coéquipier à Al Nassr Cristiano Ronaldo.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank