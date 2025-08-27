Cristian Chivu commence son mandat à l'Inter par un record
Comment réussir ses débuts, mode d’emploi.
Cristian Chivu n’a pas attendu longtemps pour montrer que l’Inter Milan allait se régaler cette saison . Propulsé sur le banc des Nerazzurri cet été après le départ de Simone Inzaghi vers l’Arabie saoudite, l’ancien défenseur roumain a connu des débuts rêvés dimanche soir. Son Inter a littéralement écrasé le Torino au Giuseppe-Meazza sur le score de 5-0 (un résultat qui ne leur rappelle pas que de bons souvenirs pour autant), portée par un doublé de Marcus Thuram et une démonstration collective.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
