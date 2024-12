Crespo règle ses comptes avec Bielsa

Docteur Marcelo et Mister Bielsa.

L’histoire d’Hernán Crespo avec la sélection argentine n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. L’attaquant a presque disparu des radars entre 2004 et 2005 en raison d’une relation tumultueuse avec Marcelo Bielsa . Il s’en est expliqué longuement lors d’un entretien avec Juan Pablo Varsky. « Il ne me respectait pas , lâche-t-il avant de revenir sur son traitement lors du mois de juin 2004 où le vase a débordé . On va au vestiaire, je m’assois. Il vient me parler, je ne vais pas répéter ce qu’il a dit. Il me manque de respect. Je l’ai regardé, il m’a regardé, il a baissé la tête et il est parti. Je suis allé directement aux douches, en criant… Je n’en pouvais plus de cette situation. » …

