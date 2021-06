Crédit immobilier : faut-il passer par un courtier ?

Un courtier devrait pouvoir vous aider à trouver le meilleur taux pour un prêt immobilier. (© DR)

Trouver un «bon» prêt est souvent loin d'être une sinécure pour les futurs acquéreurs d'un bien immobilier. Avoir recours aux services d'un courtier peut vous faciliter la tache mais il ne s'agit pas d'une solution magique. Vous devez rester proactifs et vigilants.

«40% des prêts immobiliers sont désormais souscrits via un courtier et cette proportion augmente régulièrement chaque année».

Le ton est donné par Philippe Taboret, directeur général délégué de Cafpi, un des principaux acteurs du courtage en crédit immobilier en France. Selon lui, la grande majorité du marché sera gérée à terme par des courtiers - comme c'est déjà le cas dans les pays anglo-saxons.

De fait, il est désormais banal qu'un particulier en quête d'un emprunt immobilier se voit dispenser ce conseil par un proche : «Mais passe donc par un courtier !».

1.500 euros en moyenne

Meilleurtaux, Empruntis, Cafpi et bien d'autres promettent aux futurs acquéreurs de leur obtenir le taux d'emprunt le plus faible possible pour un minimum d'effort et à un coût raisonnable, en moyenne proche de 1.500 euros. Leurs services ne sont en outre facturés que lors de la signature de l'offre de prêt (et vous ne payez rien si vous retenez finalement une offre obtenue en direct).

Sur le papier, la formule est imbattable. Mais la réalité est un peu plus nuancée.

Tout d'abord, n'imaginez pas que le courtier qui montera votre dossier ira lui-même négocier pour vous auprès des banques. «Les grilles de taux correspondant à chaque profil d'emprunteurs sont négociés en amont avec les établissements et appliqués par l'ensemble de nos conseillers»,