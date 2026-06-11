CR7 rate tout, le Portugal gagne quand même

Le Portugal, et surtout Cristiano Ronaldo, peuvent remercier Pedro Neto et Francisco Conceição. Ce mercredi, la Seleção s’est imposée 2-1 face au Nigeria en match de préparation , avant de s’envoler vendredi pour les États-Unis et la Coupe du monde 2026.

Pedro Neto a ouvert le score, avant que l’ancien Montpelliérain Akor Adams n’égalise avant la pause. En fin de match, le joueur de la Juventus Francisco Conceição a finalement offert la victoire aux Portugais.…

MJ pour SOFOOT.com