 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Covid: pas d'impact sur le système de soins, selon Santé publique France
information fournie par AFP 08/10/2025 à 18:09

Le Covid, qui donne depuis plusieurs semaines des signes de reprise en France, n'a pas perturbé pour l'heure le système de soins, a déclaré mercredi l'agence de santé publique ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Le Covid, qui donne depuis plusieurs semaines des signes de reprise en France, n'a pas perturbé pour l'heure le système de soins, a déclaré mercredi l'agence de santé publique ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Le Covid, qui donne depuis plusieurs semaines des signes de reprise en France, n'a pas perturbé pour l'heure le système de soins, a déclaré mercredi l'agence de santé publique, qui note que les indicateurs restent "stables" mais appelle à la "vigilance".

Ce début octobre, "les indicateurs syndromiques de Covid-19 restaient stables à des niveaux globalement encore inférieurs à ceux de l’année précédente à la même période, mais avec des disparités selon les groupes d’âge", a résumé Santé publique France dans un bilan hebdomadaire, le premier de la saison.

Celui-ci sera publié chaque mercredi pour donner une idée de l'évolution des grandes épidémies de l'automne-hiver, dont également la grippe et, chez les bébés, la bronchiolite. Ces deux dernières sont à un niveau de base partout en France (hors le cas de Mayotte qui sort d'une épidémie de grippe), ce qui signifie que la situation n'a pas encore quitté la normale.

Seul le Covid donne quelques signes de frémissement avec, depuis plusieurs semaines, une hausse de la détection du virus dans les eaux usées.

Mais, souligne Santé publique France, le tableau reste modéré et n'est pas pire que l'an dernier à la même époque.

Lors de la semaine écoulée au 5 octobre, "le taux de positivité pour SARS-CoV-2", virus du Covid, "était en diminution en ville et en augmentation à l'hôpital à des niveaux restant proches de ceux observés à la même période en 2024", résume l'agence sanitaire.

Plus précisément, à l'hôpital la situation est contrastée: "La part des hospitalisations après passage aux urgences augmentait légèrement chez les 65 ans et plus, tandis qu’elle diminuait chez les 0-4 ans", note Santé publique France.

Au final, "même si la circulation du SARS-CoV-2 depuis mi-juillet n’a pas encore eu de répercussion notable sur le système de soins, l’évolution reste à suivre avec vigilance au cours des prochaines semaines", conclut l'agence.

Mardi les autorités sanitaires, dont la Direction générale de la santé, ont expliqué qu'il n'y a pas d'argument "épidémiologique" pour avancer la campagne de vaccination contre le Covid.

En effet, ce premier bilan est donné quelques jours avant le lancement le 14 octobre d'une campagne de vaccination couplée contre la grippe et le Covid, qui ciblera les 19 millions de Français à risque de complications, notamment tous les plus de 65 ans.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo: nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général
    information fournie par Zonebourse 08.10.2025 18:25 

    Le Conseil d'Administration de Sodexo annonce la nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général du Groupe. Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil ... Lire la suite

  • Le logo de Sopra Steria
    Sopra Steria annonce le départ de son directeur général
    information fournie par Reuters 08.10.2025 18:22 

    Sopra Steria a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Le conseil d’administration a engagé le processus de succession et réaffirmé sa confiance dans l’équipe de direction ... Lire la suite

  • Les falaises de Douvres. (illustration) ( AFP / BEN STANSALL )
    Interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni : l'État bloque le projet contesté
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.10.2025 18:06 

    Le projet, estimé à 1,4 milliard d'euros, consiste en la création d'une interconnexion sous-marine d'une capacité de 2.000 mégawatts (MW) reliant les réseaux électriques de la France et de l'Angleterre. La préfecture de Seine-Maritime a annoncé mercredi 8 octobre ... Lire la suite

  • L'accusé Husamettin Dogan arrive au palais de justice de Nîmes pour le procès en appel des viols de Mazan, le 8 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Christophe Simon )
    "Assumez votre acte", lance Gisèle Pelicot à l'accusé dans le déni
    information fournie par AFP 08.10.2025 17:46 

    "A quel moment je vous ai donné le consentement ? Jamais !", a lancé Gisèle Pelicot à Husamettin Dogan. Avant d'ajouter, face à un accusé qui s'enfonce dans le déni malgré des preuves vidéos accablantes: "Assumez votre acte, j’ai honte pour vous !". Depuis un an ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank