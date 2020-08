Covid-19 : Macron n'exclut pas un « reconfinement ciblé »

Alors que la situation sanitaire se dégrade en France, la question brûle les lèvres de certains : se dirige-t-on vers un nouveau confinement ? L'épidémie de coronavirus est toujours active sur le territoire et, si les recherches avancent tous les jours, il n'y a pour l'instant aucun traitement ni aucun vaccin qui laisse penser que la vie pourrait reprendre tranquillement son cours à la rentrée. Des questions et des interrogations qui agitent aussi bien les citoyens que la communauté scientifique... mais aussi le plus haut sommet de l'État.

Dans un entretien publié le 20 août, Emmanuel Macron a abordé la question avec le magazine Paris Match depuis le fort de Brégançon, où il passe ses vacances (studieuses) en famille. Sur la question d'un possible reconfinement, le chef de l'État se veut prudent : « On ne s'interdit rien, dit-il. Ce que l'on veut éviter, c'est d'être débordés. » Le président de la République reconnaît que « les Français ont une anxiété légitime, liée au virus, que l'on doit accepter ». Il reconnaît que certaines informations aux mains des autorités peuvent être « partielles et incertaines », mais, selon lui, il est du devoir des autorités de « donner un cadre » à ce « phénomène épidémique totalement neuf ».

Des stratégies « localisées », sans mettre le pays « à l'arrêt »

« Nous devons permettre aux scientifiques d'avancer, accélérer sur les vaccins,

... Lire la suite sur LePoint.fr