Covid-19 : après avoir assoupli sa politique "zéro Covid", la Chine enregistre ses premiers morts

Une vague de cas sans précédent en Chine. Le pays a enregistré ses premiers morts depuis l'assouplissement des strictes mesures de sa politique "zéro Covid" ce lundi 19 décembre, alors que les hôpitaux et crématoriums sont débordés. Le géant asiatique a brusquement fait volte-face début décembre et levé la plupart des restrictions sanitaires en vigueur durant près de trois ans, depuis l'apparition des premiers cas de coronavirus à Wuhan (centre) fin 2019.

Depuis la levée des restrictions, l'épidémie de Covid-19 explose en Chine. Mais son ampleur est "impossible" à déterminer, de l'aveu même des autorités, les tests de dépistage n'étant désormais plus obligatoires. Des experts craignent que le pays soit mal préparé à la vague d'infections liée à cette réouverture, alors que des millions de personnes âgées et vulnérables ne sont pas vaccinées.

Ce lundi, les autorités ont rapporté la mort de deux patients à Pékin, les seuls à ce jour depuis la levée des restrictions le 7 décembre, à en croire les chiffres officiels. La capitale chinoise et ses 22 millions d'habitants sont depuis particulièrement touchés par une vague de contaminations inédite depuis les débuts de la pandémie, et qui s'est propagée à une vitesse fulgurante ces derniers jours.

Des témoignages font état d'une recrudescence de décès dans les hôpitaux débordés et de crématoriums surchargés, tandis que les médicaments anti-grippaux manquent dans les pharmacies. "Les chiffres (officiels) ne disent pas tout", relève Leong Hoe Nam, un expert en maladies infectieuses établi à Singapour, qui dit s'attendre à un bilan beaucoup plus élevé. Et d'arguer que certains hôpitaux sont trop pleins pour accueillir de nouveaux patients tandis que l'importance du Covid a peut-être été minimisée par les personnels soignants. Résultat, si quelqu'un meurt "d'une crise cardiaque consécutive au stress d'une infection" au Covid, "la crise cardiaque sera alors la cause principale (retenue) du décès, quand bien même le Covid en est la cause sous-jacente", fait remarquer Leong Hoe Nam à l'AFP.

"La première des trois vagues" de Covid attendues cet hiver

Depuis la levée des restrictions, les autorités tentent de rassurer sur le caractère bénin du virus malgré sa contagiosité - à rebours du discours officiel depuis le début de la pandémie. La municipalité-province de Chongqing (sud-ouest), qui compte plus de 30 millions d'habitants, est ainsi l'une des premières à autoriser le retour au travail malgré des symptômes du Covid. "Les patients asymptomatiques et légèrement symptomatiques peuvent aller travailler normalement", indique un avis de la municipalité publié dimanche par le quotidien local Chongqing Daily.

A l'autre bout du pays, la province du Zhejiang, limitrophe de Shanghai, a elle aussi décidé que les personnes avec des symptômes légers pouvaient "continuer à travailler" à condition de prendre des "mesures de protection". L'un des principaux épidémiologistes du pays, Wu Zunyou, a averti que la Chine était confrontée à "la première des trois vagues" de Covid attendues cet hiver.

La vague actuelle devrait durer jusqu'à la mi-janvier et toucher principalement les villes, avant que les déplacements liés aux congés du Nouvel An lunaire (22 janvier) n'en provoquent une deuxième en février. Le troisième pic se produira entre fin février et mi-mars lorsque les personnes contaminées pendant les vacances retourneront sur leur lieu de travail, a estimé Wu Zunyou, selon des propos rapportés par le quotidien économique Caijing.

Si de nombreux Chinois restent à la maison de peur d'attraper le Covid, une partie tente à l'inverse de retrouver un semblant de vie normale. A Shanghai, environ 1.500 personnes ont suivi dimanche dans un bar la finale de Coupe du monde de football entre l'Argentine et la France. Vicky Gong, une fan inconditionnelle de l'Argentin Lionel Messi, a dit à l'AFP vouloir profiter d'une soirée "festive", après avoir été malade du Covid. "C'est la première grande soirée" à Shanghai depuis la levée des restrictions, souligne René-Pol Bouldoires, co-gérant du bar. Avec l'épidémie, "les gens deviennent fous".