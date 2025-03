Courtois, une interminable affaire belge

De retour avec la sélection belge après deux ans d'absence, Thibaut Courtois continue de cristalliser des tensions. Si le gardien du Real Madrid a livré sa version des faits en conférence de presse, sa présence est un sujet inflammable dont le nouveau sélectionneur Rudi Garcia devra se saisir rapidement, pour ne pas qu'il continue de consumer son groupe.

« C’est une nouvelle aventure, on part d’une page blanche. Je ne vais pas m’occuper de ce qui s’est passé il y a deux, quatre ou cinq ans. On va en parler une dernière fois et puis aller de l’avant .» Pour sa première conférence de presse en tant que sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia n’a pas pu échapper à une question sur l’épineux cas Thibaut Courtois. Alors que le gardien du Real Madrid n’a plus enfilé la tunique des Diables rouges depuis près de de deux ans en raison d’une brouille avec Domenico Tedesco, un nouvel épisode est venu alimenter ce drama interminable.

"Je n'ai pas senti qu'il me calculait, qu'il me respectait." - Thibaut Courtois revient sur les raisons de son clash avec Domenico Tedesco. 🔚 #RTLsports pic.twitter.com/dqByhNrfCE…

Par Thomas Morlec, avec François Linden pour SOFOOT.com