Courtois trouve l'ambiance autour du Real de plus en plus « toxique »

Le diagnostic du Docteur Courtois. À la suite de la victoire le Real Madrid contre Manchester City en 8 e aller de Ligue des champions (3-0), les vestes se sont vite retournées. Mais en habitué, le gardien belge n’a pas la mémoire aussi courte, se souvenant des torrents de critiques qui ont déferlé sur la Maison Blanche avant ce succès.

Pire : la Pieuvre de Brée trouve ces récriminations sont de plus en plus acerbes . « Je me souviens que lors de ma première année, il n’y avait pas cette ambiance un peu toxique, entre guillemets, où tout est considéré comme terrible, affreux, et où la moindre défaite est synonyme de désespoir, balance le grand bonhomme. C’est vrai que nous avons connu une saison en dents de scie, mais pour moi, le plus grand manque de respect est envers le vestiaire. » …

SW pour SOFOOT.com