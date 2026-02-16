Cour de récré, menuiserie et Yamal : l'enfance presque normale de Pau Cubarsí

L’appel du but. Pau Cubarsí , le défenseur du FC Barcelone qui s’affirme à seulement 19 ans comme un taulier du onze de Hansi Flick , explique ses racines footballistiques dans un entretien accordé à France Football , mais pas que.

« Mon premier souvenir de foot, c’est dans la cour de l’école, à la récré, se souvient l’international espagnol. Très vite, je me suis dit que c’était ce que j’aimais le plus faire. […] J’ai tout de suite démarré en défense centrale, car j’étais plus grand et plus physique que les autres. Mais ça ne m’empêchait pas de partir balle au pied, de traverser le terrain et de marquer. » …

SW pour SOFOOT.com