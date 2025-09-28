 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupe Intercontinentale : le Paris Saint-Germain se déplacera au Qatar
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 14:17

Coupe Intercontinentale : le Paris Saint-Germain se déplacera au Qatar

Coupe Intercontinentale : le Paris Saint-Germain se déplacera au Qatar

La nouvelle est tombée ce week-end.

« Le Qatar accueillera la phase finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025 , a indiqué le service communication de la FIFA , dans un communiqué de presse. Les trois dernières rencontres de la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025 se dérouleront au Qatar. Le Derby des Amériques puis la Challenger Cup de la FIFA décideront de l’adversaire du Paris Saint-Germain pour la grande finale du 17 décembre. »

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Luis Enrique pas inquiet
    Luis Enrique pas inquiet
    information fournie par So Foot 28.09.2025 11:01 

    Fabian Ruiz, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia… Pour le moment, personne ne sait si ces trois joueurs pourront disputer le match de Ligue des champions contre Barcelone qui arrive. Déjà bien diminué en raison de pépins physiques, l’effectif du Paris Saint-Germain ... Lire la suite

  • Luis Castro regrette que ses joueurs ne plongent pas
    Luis Castro regrette que ses joueurs ne plongent pas
    information fournie par So Foot 28.09.2025 10:59 

    Ça y est, c’est parti. Arrivé sur le banc de Nantes avec des idées de jeu ambitieuses et le souhait de s’appuyer sur le centre de formation pour réussir, Luis Castro ne parvient pour l’instant pas à obtenir des résultats décents en championnat (trois défaites, ... Lire la suite

  • Un entraîneur français limogé après une seule défaite
    Un entraîneur français limogé après une seule défaite
    information fournie par So Foot 28.09.2025 10:59 

    Le football, ça ne pardonne pas. Même, et surtout, en Arabie saoudite : alors qu’il avait mené Al-Nassr au titre de champion lors de la saison écoulée et qu’il avait remporté l’intégralité de ses matchs avec son équipe depuis le début de l’exercice actuel de Saudi ... Lire la suite

  • "La victoire ou la mort": le Français Titouan Leduc escalade la plus haute tour de l'UE
    "La victoire ou la mort": le Français Titouan Leduc escalade la plus haute tour de l'UE
    information fournie par AFP Video 28.09.2025 10:54 

    Le grimpeur français Titouan Leduc, 24 ans, a été arrêté samedi par la police lors de l'ascension, illégale, à mains nues et sans protection, du plus haut gratte-ciel de l'Union européenne à Varsovie.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank