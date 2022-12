Coupe du monde : l'organisation a coûté 220 milliards de dollars au Qatar, un montant record

Le joueur de l'équipe de France Kylian Mbappé après la défaite de son équipe face à l'Argentine aux tirs au but lors de la finale de la Coupe du monde de football 2022 au stade Lusail au Qatar le 18 décembre 2022. ( AFP / Odd ANDERSEN )

Une finale historique, une addition qui l'est tout autant. Selon la banque privée Mirabaud, citée par BFM Business ce lundi 19 décembre, l'organisation de la Coupe du monde de football a coûté 220 milliards de dollars au Qatar, entre les infrastructures, la rénovation d'anciens stades, la construction de nouveaux. Un chiffre d'autant plus faramineux lorsqu'on le compare aux précédentes éditions : en 2006, l'Allemagne a dépensé 4,3 milliards de dollars, et en 2018, la Russie a déboursé 11,6 milliards de dollars.

Où est allé cet argent ? D'après John Plassard, directeur chez Mirabaud, "les coûts liés aux nouveaux stades du Qatar ne sont que de l'ordre de 6,5 à 10 milliards de dollars". Selon lui, "la majeure partie des dépenses concerne les coûts d'infrastructure qui fait partie du plan plus large Qatar 2030." Puis d'ajouter, toujours selon BFM Business : "Il s'agit notamment de la construction d'un centre d'innovation avec des hôtels, d'un réseau de métro sophistiqué, de stades et d'aéroports."

Des investissements qui ne sont pas tous rentables, assure John Plassard sur le plateau de la chaîne : "On sait très bien que ces stades ne vont plus être utilisés, ou beaucoup moins. Mais aussi, toute l'infrastructure autour : on ne va plus avoir 1,5 millions de spectateurs chaque année dans ces stades", ajoute-t-il. "Mais je pense que la réflexion n'est pas de rentrer dans les frais, c'est sur le plus long terme, et surtout sur l'image : imaginez ici la publicité, pour la majeure partie positive, que cela a apporté au monde pour un pays qui était décrié il y a quelques semaines seulement", analyse le directeur chez Mirabaud.

"Qu'on le veuille ou non l'énergie fossile ne va pas durer ad vitam æternam, donc on sait très bien que le Qatar veut se développer dans d'autres secteurs", rappelle-t-il, expliquant que cette compétition a permis au pays hôte "d'être un acteur très important - plusieurs chefs d'Etat se sont déplacés tout au long de la Coupe du monde."