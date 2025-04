information fournie par So Foot • 25/04/2025 à 17:56

Coupe du monde des clubs : TF1 va récupérer une affiche du PSG et la finale

Coupe du monde des clubs : TF1 va récupérer une affiche du PSG et la finale

Le foot en clair.

TF1 diffusera deux des plus grosses rencontres de la prochaine Coupe du monde des clubs, selon L’Équipe . Un accord a été trouvé entre TF1 et DAZN , détenteur mondial des droits de la compétition, pour diffuser PSG-Atlético de Madrid, le premier match du club parisien, programmé le 15 juin à 21h (heure française) à Los Angeles, ainsi que la finale du tournoi, prévue le 13 juillet à 18h à New York.…

EG pour SOFOOT.com