Coupe du monde des clubs : la FIFA a dit « jouez ! »

Alors que l'on peine encore à se mettre en tête qu'un Mondial des clubs débute ce week-end, comment appréhender une compétition qui n'intéresse toujours pas, dont on se serait bien passé, mais que l'on finira peut-être par regarder de façon presque fataliste ?

Le saviez-vous ? Ce dimanche 15 juin, les rues de Caen seront remplies de joggeurs venus se tester sur 10 kilomètres à l’occasion du Normandy Run festival. Personne ne le sait ? Peut-être, mais l’événement affiche complet et les dossards ont été distribués depuis déjà belle lurette. De l’autre côté du globe, le Mondial des clubs débutera lui aussi ce dimanche, du côté à Miami. Tout le monde est au courant ? Peut-être, et encore, mais tout le monde s’en fout et surtout, l’événement n’affiche pas du tout complet.

Une compétition dont l’expansion est déjà programmée avant même que sa première édition n’ait débuté, un président de la FIFA, Gianni Infantino, qui prédit « l’évènement le plus regardé de l’histoire », et un contexte politique quelque peu tendu, où l’administration Trump et sa politique migratoire contrastent largement avec l’idée d’un foot pour tous défendu par la FIFA. Voilà le bilan peu rêveur de la Coupe du monde des clubs new look , dernier épisode de l’orgie de foot actuelle.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com