Coupe du monde à 64 : ouvrez les vannes

Alors que la FIFA planche sur un projet de Coupe du monde à 64 pays pour 2030, se pose (de nouveau) le débat sur la valeur donnée à la plus grande compétition sportive. Aujourd’hui devenue simple laboratoire.

Le silence et un peu de gêne. Voici comment l’assemblée des pays membres de la FIFA, réunie mercredi dernier, a accueilli la proposition d’Ignacio Alonso, président de la fédération uruguayenne de football. En vue de la Coupe du monde 2030, Alonso a en effet soumis l’idée d’un tournoi à 64 nations, contre 32 précédemment et 48 à partir de 2026. Une idée mal venue et mal reçue par l’assistance donc, sauf du côté de Gianni Infantino, président de la FIFA, lequel décrit cette proposition comme « intéressante, à analyser de plus près. » Dès lors, et tandis que le football prend doucement des allures de gâteau indigeste, se pose légitimement la question de la valeur à donner aux prochaines Coupes du monde, compétition que l’on pensait longtemps intouchable.

We asked ChatGPT to list all 64 countries that would play in the 2030 FIFA World Cup if the format expands to that number 🌍🏆…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com