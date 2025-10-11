Coupe du monde à 48 : un tournoi inclusif, vraiment ?

Avec sa nouvelle formule à 48, la FIFA cherche à rendre sa compétition accessible aux petites nations du football. Mais derrière cette réforme aux allures d’inclusivité, surtout motivée par des enjeux financiers, de nombreux pays confrontés à des crises politiques, sécuritaires ou économiques restent toujours exclus. À l’instar de l’Érythrée, forfaite ce mercredi face au Maroc.

Dans le quartier Tiravolo d’Asmara, les enfants érythréens tapent le ballon entre les maisons à l’architecture héritée de l’époque coloniale italienne. Contrairement à la majorité des jeunes footeux du globe, ces kids n’osent même pas penser qu’ils porteront un jour les couleurs de leur pays à la Coupe du monde, ni même en qualifications. D’ailleurs, aucun d’entre eux n’a chanté à la gloire de l’équipe nationale lors des éliminatoires du Mondial 2026 ce mercredi. À la suite du forfait de la sélection acté en novembre 2023 par le pouvoir en place, le match de gala contre le Maroc qui devait se disputer ce 8 octobre au stade Cicero a été annulé.

Un triste rappel que, malgré une formule élargie à 48 équipes censée ouvrir les portes du tournoi aux petites nations, certains pays n’ont toujours pas la chance d’entrevoir la Coupe du monde. Pas même dans les rêves les plus fous des Red Sea Boys , surnom d’une équipe qui paye les folies du dirigeant de son pays, Isaias Afwerki. Passé de héros de l’indépendance en 1991 après le départ des Éthiopiens à dictateur féroce, « le Kim Jong-un africain », à la tête du pays depuis 34 ans, aurait fait pression sur la Fédération érythréenne de football pour qu’elle se retire des éliminatoires de la zone africaine en octobre 2023. La raison : la peur que certains internationaux profitent des déplacements sur le continent pour fuir le pays de la Corne et demander l’asile politique ailleurs. Un refuge où ces manieurs de ballon ne seraient plus sous le contrôle total de ce mégalomane de service.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com