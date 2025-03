information fournie par So Foot • 05/03/2025 à 17:29

Coupe du monde 2026 : un show en mode Superbowl à la pause de la finale ?

Le Superbowl, la finale de la Coupe du monde ou les deux.

À bientôt un an du coup d’envoi du Mondial 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Gianni Infantino a profité de la convention des partenaires commerciaux et médiatiques de la FIFA, à Dallas, pour faire quelques annonces autour de la finale .…

CV pour SOFOOT.com