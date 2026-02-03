 Aller au contenu principal
Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 23:46

Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri

Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri

Il est petit, il est gentil, et il se fait surtout trimballer partout. Partira, partira pas, et partira ? Voilà comment résumer le début de semaine de N’Golo Kanté. Au bout du compte, le milieu de terrain quitte finalement Al-Ittihad et signe à Fenerbahçe . L’attaquant international marocain Youssef En-Nesyri file en Arabie Saoudite dans le cadre d’un échange qui semble arranger tout le monde. Un milieu contre un attaquant, ça vaut ?

L’ancien caennais s’engage avec Fenerbahçe, nouveau club de Mattéo Guendouzi, jusqu’en 2028. Plus tôt dans la journée, les Turcs avaient accusé Al-Ittihad d’avoir « refusé de finaliser les transactions sans en donner la raison » . Le mercato turc ferme ses portes ce vendredi, donc le contrat sera bien homologué. Après le départ en eaux de boudins de Karim Benzema, le club de Djeddah dit donc au revoir à un autre international français.…

UL pour SOFOOT.com

