Coupe de France : un gros choc en quarts !

C’est Monaco qui doit se sentir chanceux. Car au jeu du tirage au sort, réalisé ce jeudi pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, l’ASM a pris le seul club qui n’évolue pas dans l’élite : Reims, pensionnaire de Ligue 2. En revanche, Lyon et Lens peuvent l’avoir mauvaise : les deux équipes, qui figurent parmi les meilleures du pays, vont en effet devoir se défier .

Les affiches des 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 sont là ! 🏆🔥 Alors, contents du tirage ? 😄 Quel est le match que vous attendez le plus ? 👀#CDFCA pic.twitter.com/UMhthiVpPv…

