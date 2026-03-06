Coupe de France : Pierre Sage est complètement rincé après la qualif’

À croire qu’il a cavalé comme Florian Thauvin. Après avoir éliminé son ancien club, l’Olympique lyonnais, en quarts de finale de Coupe de France (2-2, 4 TAB 5), Pierre Sage s’est avoué claqué, le sourire aux lèvres. Faut se le dire : la rencontre n’a pas été des plus reposantes. Le RC Lens menait au score avant de se faire reprendre par le feu follet Rémi Himbert et ses copains .

« J’suis cuit, j’suis mort, confesse le Lyonnais de naissance en riant. Franchement, au vu du scénario quand on a encaissé le deuxième but, je me suis inventé une éventuelle sortie de but histoire d’avoir un peu d’espoir mais elle n’était pas présente. Je n’attendais qu’une chose : c’était qu’il siffle la fin, car ça ne sentait pas très bon. Malgré tout, il fallait donner beaucoup de confiance aux joueurs, je leur ai répété dix fois qu’on allait gagner. »…

SW pour SOFOOT.com