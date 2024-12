Coupe de France : Mustapha Benzia sévèrement sanctionné par la FFF après son geste face à Lille

Ça gronde à Rouen.

Vendredi dernier, Rouen est sorti avec les honneurs de la Coupe de France, en 32 es de finale, n’étant battu que d’un petit but par Lille (0-1). En toute fin de partie, les Normands ont été réduit à dix après l’exclusion de leur milieu de terrain Mustapha Benzia pour un léger geste d’humeur. Sans doute frustré par la tournure des événements, le joueur de 34 ans avait lancé à la main un ballon en direction de Gabriel Gudmundsson, lequel s’était alors écroulé au sol et avait bien exagéré sa réaction. Six jours plus tard, la commission de discipline de la FFF a statué : Benzia écope de sept matchs de suspension . Sur X, Rouen a réagi : « Le club regrette l’ampleur de la sanction et va interjeter appel de cette décision. Nous vous tiendrons informés des possibles suites. » …

AL pour SOFOOT.com