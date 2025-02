information fournie par So Foot • 20/02/2025 à 15:36

Coupable d'avoir agressé sexuellement Jenni Hermoso, Rubiales évite la case prison

Quelle idée de penser qu’un homme politique irait en prison…

Ce jeudi sonne la fin de la grosse affaire du moment en Espagne : celle du baisé non-consenti de Luis Rubiales , l’ancien président de la fédération espagnole, au moment de remettre à Jenni Hermoso sa médaille de championne du monde 2023, en Australie. Alors que deux ans et demi de prison ferme étaient requis par la procureure, il n’écopera pour ce délit d’agression sexuelle que d’une amende à hauteur de 20 euros par jours pendant 18 mois (son 10 800 euros) et une interdiction d’approcher Jenni Hermoso à moins de 200 mètres pendant un an selon Marca .…

BGC pour SOFOOT.com