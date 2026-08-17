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Coup dur pour Brendan Chardonnet et Brest
information fournie par So Foot•17/08/2026 à 16:57
Coup dur pour Brendan Chardonnet et Brest
Premier couac brestois. Les Bretons a annoncé ce lundi que
Brendan Chardonnet, capitaine des Finistériens, manquera le début de saison de Ligue 1
. Le défenseur central a été
touché au mollet
lors de l’entraînement de samedi.
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