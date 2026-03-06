Coup de tonnerre à Vérone : Le Guy Roux italien abandonne son poste après 44 ans

Une (très longue) page ce tourne. C’est un petit séisme qui a secoué le football italien ce jeudi. Dans un communiqué, le Virtus Vérone, pensionnaire de Serie C, a annoncé le départ de son entraîneur Luigi « Gigi » Fresco, en poste depuis… 44 ans. C’est plus que Guy Roux à Auxerre (43 ans), mais quand même un peu moins que Fred Everiss à West Bromwich (entre 1902 et 1948, soit 46 ans).

Entraîneur-président-formateur

Pas d’inquiétude, Gigi ne restera pas loin de son club de cœur puisqu’i l occupera désormais le poste d’adjoint… de son ancien adjoint Tommaso Chiecchi , promu entraîneur principal de l’actuel 18 e (sur 20) du groupe A de Serie C, actuellement mal en point puisqu’il pointe à 13 longueurs derrière le premier non-relégable.…

JD pour SOFOOT.com