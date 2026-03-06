 Aller au contenu principal
Leonardo Balerdi a encore au moins un soutien à Marseille
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 17:53

On a trouvé la bouée de sauvetage de Leonardo Balerdi. Avant se déplacer sur le pelouse son bourreau en Coupe de France ce samedi en Ligue 1, Habib Beye a vivement défendu l’Argentin. Après son match face au Toulouse FC, le défenseur s’en est pris plein la tronche par les supporters de l’OM et le bouc émissaire de la dernière désillusion phocéenne avait bien besoin d’un petit remontant. « J’ai revu Leo jeudi, raconte le coach à lunettes. Je lui ai dit que je voulais le revoir avec la même joie, la même envie, la même détermination. Celles qui l’animent depuis qu’il est ici. Les critiques font partie de notre métier, elles sont parfois justifiées, parfois non. Il faut savoir les accepter. »

Un joueur important malgré tout

Contrairement à ce que laisseraient entendre les récriminations des fanas de Marseille, Balerdi est loin d’être un nullard . C’est en tout cas ce que défend nouveau tacticien de la Canebière : « À l’OM, il a montré toute sa ténacité. Il a été parfois tancé, mais mon rôle à moi, c’est de lui donner le maximum de confiance. C’est lui le premier touché par le tir au but raté, par la situation. Il donne beaucoup d’importance au leadership qu’il a dans cette équipe. Leo est un joueur très important, il a montré toutes ses qualités dans le passé, il le fera encore. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
