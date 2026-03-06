Neymar attaqué en justice par son ancienne cuisinière

À défaut d’être convoqué par Carlo Ancelotti, Neymar va l’être par la justice. Comme le rapporte le média brésilien Metrópoles ce vendredi, le joueur brésilien est poursuivi par une femme, qui a travaillé en tant que cuisinière pour l’attaquant entre juillet 2025 et février 2026.

Engagée par une entreprise sous-traitante, également visée par la plainte, la cuisinière a travaillé dans la résidence principale du joueur ainsi que dans sa copropriété voisine, où elle devait faire à manger pour plus de 150 personnes. L’employée reproche d’abord à l’attaquant brésilien de l’avoir fait travailler hors du cadre de son contrat : si celui-ci prévoyait entre neuf et dix heures de travail par jour en semaine, elle affirme que ces horaires n’étaient jamais respectés, devant travailler plus de 14h par jour en moyenne, parfois le week-end. La cuisinière ne bénéficiait pas non plus des pauses , pourtant obligatoires pour des journées de plus de six heures selon le Code du travail brésilien.…

CMF pour SOFOOT.com