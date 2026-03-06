 Aller au contenu principal
Un ancien de Manchester United tente sa chance au Brésil
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 16:54

Un aventurier anglais au Brésil. Jesse Lingard s’est engagé en faveur du Corinthians , qui l’a annoncé via un communiqué ce vendredi. Le milieu de terrain anglais est lié au club paulista jusqu’à la fin de l’année 2026 , « avec possibilité de renouvellement automatique jusqu’à la fin de 2027 en cas de respect des objectifs fixés dans le document » , prévient le Corinthians.

JESSE LINGARD É O NOVO REFORÇO DO CORINTHIANS! ✍🏽🆕 O atacante inglês chega ao Timão com vínculo até o fim deste ano, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas estabelecidas no documento! 🏴🏳️ Seja bem-vindo, Lingard! 👊🏽 Saiba… pic.twitter.com/RR3c5J69nv…

CT pour SOFOOT.com

