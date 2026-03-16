Coup de froid entre Cesc Fàbregas et Gian Piero Gasperini

La mode à la Fàbregas ? Chauffer les nerfs des coachs de Serie A. À la fin de la partie qui a vu Côme s’imposer face à l’AS Roma (2-1), Gian Piero Gasperini n’est pas venu saluer Cesc Fàbregas , déclarant même pour DAZN : « Côme est une équipe forte mais je ne respecte pas leur attitude, sur le terrain et sur le banc. »

Une tension qui s’explique d’abord par l’enjeu du match : il s’agissait d’une joute directe dans la course à la qualif’ en Ligue des champions . Les deux équipes dénombraient le même nombre de points avant le coup d’envoi, le club lombard détenant une meilleure différence de buts. Mais bon, s’il n’y avait que ça……

SW pour SOFOOT.com