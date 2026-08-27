CORRIGÉ-Les dons politiques des entreprises battent tous les records, avec un montant total de 646 millions de dollars à ce jour pour les élections de mi-mandat aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 10 pour préciser que le comité d'action “Americans for Prosperity Action PAC” est celui du réseau Koch et non celui de la famille Koch)

* Selon Public Citizen, les dons des entreprises aux campagnes électorales dépassent de 40 % le montant total du cycle présidentiel de 2024

* Les secteurs de la cryptomonnaie, des paris en ligne et de l'IA représentent 344 millions de dollars, soit plus de la moitié des dons des entreprises

* Les sociétés de paris sportifs ont versé environ 76 millions de dollars pour les élections de mi-mandat à ce jour, selon Public Citizen

par Dawn Kopecki

Les entreprises ont versé un montant record de 646 millions de dollars aux campagnes politiques américaines au cours des 18 mois clos en juin, soit 40 % de plus que le total dépensé pendant l’ensemble du cycle électoral présidentiel de 2024, selon de nouvelles données publiées par l’association de surveillance Public Citizen. Parmi les principaux contributeurs à cette flambée de dépenses figurent le conglomérat industriel Koch Inc. et de nouveaux acteurs tels que les sociétés de paris sportifs en ligne , qui ont injecté environ 76 millions de dollars dans les élections de mi-mandat du 3 novembre pour soutenir des candidats des deux partis. Les géants du tabac et les entreprises du secteur du cannabis ont également versé des dons importants, principalement en faveur de candidats républicains. Public Citizen, une association de défense des consommateurs fondée par Ralph Nader en 1971 qui milite contre les dépenses des entreprises lors des élections, a analysé les documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale, en filtrant manuellement les données relatives aux dons provenant de personnes morales et en éliminant les doublons provenant de dirigeants et de leurs sociétés associées. Ce total n’inclut pas les dons versés à ce que l’on appelle les “groupes financés par de l’argent noir”, qui financent également les campagnes électorales mais ne sont pas tenus de divulguer l’identité de leurs donateurs ni le montant total de leurs dépenses pour les élections au niveau des États; ce montant devrait d’ailleurs augmenter à mesure que la course pour le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat américains s’intensifie au cours des deux derniers mois de la campagne de 2026. “La vitesse à laquelle l’argent des entreprises afflue vers nos élections devrait constituer un signal d’alarme”, a déclaré Rick Claypool, directeur de recherche chez Public Citizen. “C’est un phénomène que nous devons maîtriser pour garantir le bon fonctionnement de notre démocratie.” Les dépenses des entreprises ont rapidement augmenté depuis que la Cour suprême a levé, en 2010, les restrictions en matière de dons et de dépenses pour les campagnes politiques, permettant ainsi aux entreprises et aux particuliers fortunés de verser des sommes illimitées à des groupes politiques indépendants. Sur les 1,7 milliard de dollars que les entreprises ont versés aux élections américaines depuis lors, environ un tiers a été versé au cours de ce cycle électoral. Les organismes de surveillance du financement des campagnes électorales, tels que Public Citizen, affirment que les dépenses des entreprises permettent à des intérêts de niche d’exercer une influence disproportionnée sur la vie politique, bien que certains défenseurs du Premier amendement estiment qu’il est nécessaire de protéger ces droits dans une démocratie.

“Cela fait partie intégrante d’un système qui défend pleinement la liberté d’expression”, a déclaré Tom Garrett, vice-président de l’Institute for Free Speech. “Tous les Américains ont le droit de s’exprimer et d’exercer leur droit à la liberté d’expression politique dans toute la mesure du possible.”

EXPLOSION DES DONS DANS LE CONTEXTE DE LA LUTTE POUR LE CONGRÈS Les données de Public Citizen ont révélé une forte hausse des dons versés aux comités d’action politique soutenant les républicains, alors que le parti lutte pour conserver le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat américains. L’analyste politique Nate Silver estime à 57,2 % les chances que les démocrates reprennent le contrôle du Sénat et à 84 % celles qu’ils s’emparent de la Chambre des représentants, selon ses dernières prévisions pour les élections de mi-mandat publiées dans le Silver Bulletin. Koch Inc, le conglomérat privé contrôlé par Charles Koch, grand donateur républicain, a versé 20 millions de dollars en juin au comité d’action politique du réseau Koch, Americans for Prosperity Action. L’entreprise n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le fabricant de tabac Reynolds American, qui produit les cigarettes Camel et Newport, a fait don de 5 millions de dollars, par l’intermédiaire d’une filiale, au super PAC du président américain Donald Trump, MAGA Inc., fin avril.

Six entreprises du secteur du cannabis , dont Curaleaf et Trulieve, ont versé au total 11,5 millions de dollars en juin à America First Agriculture Action Inc., un super PAC qui partage le même trésorier que MAGA Inc ., comme le montre l’analyse des données de la FEC réalisée par Public Citizen. Reynolds American, Curaleaf et Trulieve n’ ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les documents déposés révèlent que les entrepreneurs du secteur des cryptomonnaies Cameron et Tyler Winklevoss ont versé un don de 10 millions de dollars à MAGA Inc . par l’intermédiaire de Gemini Trust Co. le 19 juin, environ trois semaines après que l’administration eut demandé à un juge fédéral d’annuler un jugement rendu à l’encontre de l’entreprise. Gemini n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Parmi les secteurs d’activité, celui des cryptomonnaies reste en tête des principaux donateurs privés aux élections américaines, suivi par les paris en ligne et l’intelligence artificielle en 2026. À eux trois, ils ont représenté plus de la moitié de l’ensemble des dons des entreprises, soit 344 millions de dollars , selon Public Citizen.

Les sociétés de paris sportifs DraftKings, FanDuel, Fanatics et bet365 ont versé 29 millions de dollars au deuxième trimestre au super PAC du secteur, “Win for America”, qui répartit ses fonds entre deux PAC affiliés soutenant des candidats des deux partis lors des élections d’État. Cela porte à ce jour le total des contributions du secteur aux élections de mi-mandat à 76 millions de dollars. Le marché de prédiction Polymarket s’est lancé pour la première fois dans la campagne électorale en versant, via sa société mère, un don d’un million de dollars au CLF PAC, qui soutient les candidats républicains à la Chambre des représentants, en juin, ainsi que 10 000 dollars en avril au V-PAC: “Victors, not Victims”, le comité d’action politique soutenant la candidature au poste de gouverneur de l’Ohio de Vivek Ramaswamy, entrepreneur républicain et ancien coprésident de DOGE. DraftKings, FanDuel, Fanatics, bet365 et Polymarket n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le super-PAC “Leading the Future”, lié à OpenAI, le développeur de ChatGPT, a déclaré avoir reçu 50 millions de dollars à ce jour, ce qui porte à 62 millions de dollars le montant total des dons de campagne du secteur déclarés à la FEC, selon Public Citizen. Ce PAC a levé 140 millions de dollars en dons et engagements à ce jour, a indiqué une source proche de sa campagne de financement. OpenAI a précédemment déclaré qu’“aucun groupe politique extérieur ne s’exprime au nom d’OpenAI ni ne représente les opinions de notre entreprise”.

ELON MUSK: LES DÉPENSES EN “ARGENT NOIR” NE SONT PAS SUIVIES

Ces chiffres ne représentent qu’une infime partie de la réalité. Les données de la FEC excluent les dépenses liées aux élections au niveau des États et au niveau local; elles ne prennent donc pas en compte les 65 millions de dollars que Meta, propriétaire d’Instagram, a réservés pour les élections au niveau des États, comme le montrent les déclarations financières des campagnes électorales au niveau des États et les déclarations à l’IRS. De plus, certaines dépenses politiques ne font l’objet d’aucun suivi. De nombreuses entreprises ont également de plus en plus tendance à faire transiter leurs dons politiques par ce qu’on appelle des “groupes de financement occulte”, des associations à but non lucratif ainsi nommées parce qu’elles ne sont pas tenues de révéler entièrement l’identité de leurs donateurs ni la manière dont elles utilisent ces fonds. Anthropic, le créateur de l’assistant IA Claude, a fait don de 40 millions de dollars à l’un de ces groupes, Public First Action, une association à but non lucratif qui a levé 100 millions de dollars pour les élections de mi-mandat, selon un porte-parole. Anthropic, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire, a précédemment déclaré que ses dons pouvaient être utilisés pour des questions éducatives, mais pas directement pour des scrutins spécifiques. Un porte-parole de Public First Action a indiqué que ses fonds provenaient d’une large coalition de donateurs, refusant toutefois de révéler l’identité des autres donateurs. L’organisation a été créée pour sensibiliser le public et “amplifier les appels lancés au Congrès” afin qu’il adopte des lois protégeant les consommateurs face aux nouveaux risques liés à l’IA, a précisé le porte-parole. Les totaux des entreprises ne tiennent pas compte non plus des millions supplémentaires dépensés directement par les dirigeants à la tête de ces sociétés, notamment les plus de 90 millions de dollars qu’Elon Musk, fondateur de SpaceX, a déjà consacrés aux élections fédérales. Ils ne prennent pas non plus en compte les plus de 106 millions de dollars que Sergey Brin, cofondateur de Google, a dépensés en Californie pour lutter contre un projet d’impôt sur la fortune et d’autres enjeux, comme le montrent des documents déposés au niveau fédéral et de l’État. Les représentants de Sergey Brin n’ont pas répondu à une demande de commentaire et un porte-parole de M. Musk a refusé de s’exprimer.