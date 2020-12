Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les experts auprès de la FDA aux USA approuvent le vaccin Pfizer-BioNTech Reuters • 11/12/2020 à 07:42









CORONAVIRUS: LES EXPERTS AUPRÈS DE LA FDA AUX USA APPROUVENT LE VACCIN PFIZER-BIONTECH (Reuters) - Le comité d'experts indépendants auprès de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis a voté jeudi à une large majorité en faveur d'une autorisation pour le vaccin contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Cet avis favorable devrait amener la FDA, chargée des questions sanitaires aux Etats-Unis, à approuver l'utilisation de ce vaccin contre une maladie qui a déjà fait plus de 285.000 morts dans le pays, le plus touché au monde. Ces experts ont jugé par 17 voix contre 4 que les avantages de ce vaccin étaient supérieurs aux risques chez les personnes de 16 ans ou plus. L'un d'eux s'est abstenu. La FDA devrait autoriser le vaccin et son utilisation en urgence dans les jours qui viennent. Mardi, le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à entamer une campagne de vaccination en déployant le vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech. Le Canada a à son tour approuvé mercredi l'utilisation de ce vaccin après un processus de revue accéléré. (Manas Mishra à Bangalore; version française Bertrand Boucey et Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.