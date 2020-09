Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La Russie dit avoir achevé des essais de phase II sur un deuxième vaccin Reuters • 30/09/2020 à 10:14









CORONAVIRUS: LA RUSSIE DIT AVOIR ACHEVÉ DES ESSAIS DE PHASE II SUR UN DEUXIÈME VACCIN MOSCOU (Reuters) - La Russie a achevé des essais cliniques de phase II sur un deuxième candidat vaccin contre le COVID-19, développé par l'Institut Vector en Sibérie, a déclaré mercredi l'autorité de protection du consommateur Rospotrebnadzor, citée par RIA. Les essais cliniques de phase II, effectués sur un nombre limité d'individus, sont l'avant-dernière étape avant la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un vaccin. La dernière étape, les essais de phase III, consiste à tester l'efficacité du vaccin sur un échantillon beaucoup plus large de participants. Vladimir Poutine a annoncé le mois dernier que le ministère russe de la Santé avait accordé une autorisation réglementaire pour un premier vaccin anti-Covid, développé par l'Institut Gamaleya - un centre de recherche d'Etat situé à Moscou - et baptisé Spoutnik V. (Maria Kiselyova; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.