Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Brigitte Macron, cas contact, va s'isoler sept jours Reuters • 19/10/2020 à 18:23









CORONAVIRUS: BRIGITTE MACRON, CAS CONTACT, VA S'ISOLER SEPT JOURS PARIS (Reuters) - Brigitte Macron est considérée comme cas contact au coronavirus et va observer une période d'isolement de sept jours conformément aux directives sanitaires, a-t-on appris lundi auprès de son entourage. L'épouse du chef de l'Etat "ne présente à ce jour aucun symptôme de la maladie", ajoute-t-on de même source. Elle a été en contact jeudi dernier "avec une personne déclarée positive au Covid-19 ce lundi 19 octobre et présentant des symptômes de la maladie". (Michel Rose; version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.