CORONAVIRUS: ASTRAZENECA POURRAIT REPRENDRE LA SEMAINE PROCHAINE SES ESSAIS SUR UN VACCIN, SELON LE FINANCIAL TIMES (Reuters) - Les essais cliniques du candidat vaccin que met au point AstraZeneca pourraient reprendre la semaine prochaine, rapporte mercredi le Financial Times. AstraZeneca a décidé de suspendre tous les essais cliniques dans le monde de son vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus, y compris ceux à un stade avancé, en raison d'une maladie inexpliquée contractée par un participant intégré à une étude en Grande-Bretagne. Ce vaccin expérimental, développé en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Oxford, est considéré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme probablement le premier vaccin candidat au monde et le plus avancé en matière de développement. (version française Henri-Pierre André)

